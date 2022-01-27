Об этом украинский министр рассказал в соцсети. Он подчеркнул, что у Украины в ответ США никаких возражений или замечаний нет.

Ответы США и НАТО на "гарантии безопасности" предусматривают ограничение ядерных вооружений

Без Украины нет решений относительно Украины, – Кулеба

Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений относительно Украины. Золотое правило,

– написал Кулеба.

Отметим, что США направили России письменный ответ по поводу "гарантий безопасности" 26 января. Их привез посол США в России Джон Салливан. В Вашингтоне решили не публиковать текст документа. Такого же решения ждут и от Москвы.

В России недовольны ответом Вашингтона

В Москве тем, как отреагировали на требования россиян в Соединенных Штатах, не удовлетворены. Кремль обещает предоставить официальный ответ уже в течении нескольких дней, перед этим Россия хочет проконсультироваться с союзниками, в частности, с Китаем.

К этому "Двери НАТО открыты" и согласование с Украиной: Блинкен о "гарантиях безопасности" для России

Главное об ответе США на "гарантии безопасности" России:

Требования рассмотреть так называемые "гарантии безопасности" МИД России выдвинуло в декабре 2021 года.

В отношении этих "ультиматумов" относительно нерасширения НАТО проводились консультации с США и Североатлантическим альянсом.

26 января США передали официальный ответ России через посла Джона Салливана.

Текст ответа не разглашают, однако, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, там есть обеспокоенность относительно действий России и предложения США касательно налаживания отношений.

США учли позиции Украины относительно российских ультиматумов: видео