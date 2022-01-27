Если забыли, это именно тот мужчина, которому Владимир Путин однажды "поручил" пост президента (в 2008 – 2012). Так вот, по словам Медведева, России уже некуда отступать.
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НАТО "лезет к границам России": в Кремле отметились целым рядом циничных заявлений
Заместитель главы Совбеза России и даже когда-то президент этой страны Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ. В нем политик отреагировал на острые темы этого дня – но в традиционном для себя и Кремля пафосном и циничном стиле. Приведем главные из его заявлений.
Угроза НАТО
- Медведев: НАТО "лезет к границам России", красные линии совсем рядом, а Россия почти исчерпала "пределы отступления" в вопросе гарантий безопасности: "Отступать некуда, позади Москва".
- На самом деле: Альянс – оборонный блок и никому не угрожает, а вот Россия постоянно нападает на своих соседей и не только.
Оружие в Украине
- Медведев: Украина может и не быть в НАТО, но на ее территории разместят оружие "под прикрытием двусторонних договоренностей": "Нас никто не слышит".
- На самом деле: расположение вооружений на нашей территории совсем не угрожает России, учитывая, например, что страны Балтии давно в НАТО, но Кремль охотно может использовать это как повод для нападения на Украину.
"Гарантии безопасности"
- Медведев: "Гарантии безопасности" очень нужны России – чтобы "устранить угрозы" А документ с гарантиями должен быть обязателен.
- На самом деле: в США и НАТО пока речи не ведут о чем-то подобном – ответ на российский ультиматум от США непубличен, но его называют лишь "перечнем обеспокоенностей", не нарушающим краеугольные принципы.
Война
- Медведев: единственная возможность избежать войны – договариваться, но многие спекулируют на эскалации.
- На самом деле: здесь, вероятно, Медведев говорил о своем патроне Владимире Путине, который регулярно спекулирует именно на этой теме.
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