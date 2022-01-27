Если забыли, это именно тот мужчина, которому Владимир Путин однажды "поручил" пост президента (в 2008 – 2012). Так вот, по словам Медведева, России уже некуда отступать.

К слову Блинкен хочет обсудить с Лавровым реакцию России на ответ по "гарантиям"

НАТО "лезет к границам России": в Кремле отметились целым рядом циничных заявлений

Заместитель главы Совбеза России и даже когда-то президент этой страны Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ. В нем политик отреагировал на острые темы этого дня – но в традиционном для себя и Кремля пафосном и циничном стиле. Приведем главные из его заявлений.

Угроза НАТО

Медведев: НАТО "лезет к границам России", красные линии совсем рядом, а Россия почти исчерпала "пределы отступления" в вопросе гарантий безопасности: "Отступать некуда, позади Москва".

На самом деле: Альянс – оборонный блок и никому не угрожает, а вот Россия постоянно нападает на своих соседей и не только.

Оружие в Украине

Медведев: Украина может и не быть в НАТО, но на ее территории разместят оружие "под прикрытием двусторонних договоренностей": "Нас никто не слышит".

На самом деле: расположение вооружений на нашей территории совсем не угрожает России, учитывая, например, что страны Балтии давно в НАТО, но Кремль охотно может использовать это как повод для нападения на Украину.

"Гарантии безопасности"

Медведев: "Гарантии безопасности" очень нужны России – чтобы "устранить угрозы" А документ с гарантиями должен быть обязателен.

На самом деле : в США и НАТО пока речи не ведут о чем-то подобном – ответ на российский ультиматум от США непубличен, но его называют лишь "перечнем обеспокоенностей", не нарушающим краеугольные принципы.

Война

Медведев: единственная возможность избежать войны – договариваться, но многие спекулируют на эскалации.

На самом деле: здесь, вероятно, Медведев говорил о своем патроне Владимире Путине, который регулярно спекулирует именно на этой теме.

Обратите внимание: в этот день уже была одна не менее "мягкая" реакция из России на отправленные в Москву из США ответы на требования "гарантий безопасности". Российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Кремль недоволен , но подготовит свою официальную реакцию через несколько дней.

Возможно, после консультаций с Китаем (это дипломатический укол в сторону Белого дома, который имеет напряженные отношения с Пекином).