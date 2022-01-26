Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал во время брифинга 26 января. Именно в этот день посол США в России Джон Салливан привез документ в Россию.

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Блинкен планирует снова говорить с Лавровым

Я жду переговоры с Лавровым в ближайшие дни, после того, как Москва изучит документ и будет готова обсуждать следующие шаги,

– заявил Энтони Блинкен.

Политик пояснил, что планирует поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым для того, чтобы проработать следующие этапы переговоров. В частности Энтони Блинкен пояснил, что Штаты:

открытые к диалогу;

предпочитают дипломатию.

"Мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе", – пояснил Энтони Блинкен.

Коротко о переговорах по "гарантиям безопасности"

В декабре 2021 года в МИД России разместили так называемые "гарантии безопасности" в отношении НАТО. В них Россия просила нерасширения Альянса в Восточной Европе, а также гарантий относительно непринятия Украины в НАТО.

Переговоры с Россией продолжались 10, 12 и 13 января. Сначала между США и Россией, потом – между НАТО и Кремлем. После этого – между ОБСЕ и Россией.

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в отношении Украины. Тогда Блинкен предложил "благие намерения" Кремля подтвердить действиями и отвести войска от границы с Украиной.

По результатам переговоров у Путина заявили, что якобы официально никогда Россия не угрожала украинскому народу. Более того, там цинично добавили, что якобы "истерика Запада" направлена на то, чтобы вроде "если не спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, – чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей".

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