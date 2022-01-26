Відповідну заяву Ентоні Блінкен зробив під час брифінгу 26 січня. Саме у цей день посол США в Росії Джон Салліван привіз документ в Росію.

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Блінкен планує знову говорити з Лавровим

Я чекаю на переговори з Лавровим найближчими днями, після того, як Москва вивчить документ і буде готова обговорювати наступні кроки,

– заявив Ентоні Блінкен.

Політик пояснив, що планує поговорити з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим для того, щоб опрацювати наступні етапи переговорів. Зокрема Ентоні Блінкен пояснив, що Штати:

відкриті до діалогу;

віддають перевагу дипломатії.

"Ми готові рухатися вперед там, де є можливість комунікації та співпраці, якщо Росія обере деескалацію своєї агресії щодо України, припинить провокаційну риторику і рухатиметься у бік діалогу про майбутню безпеку в Європі", – пояснив Ентоні Блінкен.

Коротко про перемовини щодо "гарантій безпеки"

У грудні 2021 року в МЗС Росії розмістили так звані "гарантії безпеки" щодо НАТО. У них Росія просила нерозширення Альянсу у Східній Європі, а також гарантій щодо неприйняття України в НАТО.

Перемовини з Росією тривали 10, 12 та 13 січня. Спочатку між США та Росією, згодом – між НАТО та Кремлем. Після цього – між ОБСЄ та Росією.

21 січня держсекретар США Ентоні Блінкен обговорював з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим ситуацію щодо України. Тоді Блінкен запропонував "благі наміри" Кремля підтвердити діями та відвести війська від кордону з Україною.

За результатами перемовин у Путіна заявили, що нібито офіційно ніколи Росія не погрожувала українському народу. Ба більше, там цинічно додали, що нібито "істерика Заходу" скерована на те, щоб начебто "якщо не спровокувати українські силові дії на Донбасі, то, як мінімум, – щоб прикрити лінію Києва на саботаж мінських домовленостей".

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