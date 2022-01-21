Переговоры главных дипломатов США и России в Женеве продолжались более полутора часов. После этого политики вышли на отдельные пресс-конференции.

Все здесь "Гарантии безопасности" и вторжение России в Украину: удалось ли договориться Лаврову и Блинкену

Лавров уверял, что Россия не будет нападать на Украину

Министр иностранных дел России цинично заявлял, что Москва не намерена нападать на Украину. Мол, Кремль вообще не стремится ни к каким сферам влияния, в отличие от НАТО.

Блинкен хочет увидеть подтверждение этих слов

Энтони Блинкен подтвердил: такие слова – о намерениях Кремля – он действительно слышал от Лаврова во время переговоров. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтону нужны более весомые доказательства такой позиции России. Блинкен предложил Москве отвести свои войска от украинской границы.

Важно! Блинкен заверил, что агрессия России против Украины вызовет жесткий и быстрый ответ США. За вторжение в Вашингтоне сочтут то, что российские военные пересекут украинскую границу.

Тем временем Россия выдвинула дополнительное требование НАТО: хочет вывода войск из Болгарии и Румынии

Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве: главное

Блинкен подтвердил, что на следующей неделе США дадут письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности".

Вашингтон не намерен отказываться от принципа "открытых дверей" в НАТО.

США обеспокоены действиями России не только в Украине, но и других странах.

И Москва, и Вашингтон готовы к контактам на уровне президентов.

Лавров тем временем шокировал заявлением, что не услышал от Блинкена никаких аргументов относительно позиции США в украинском вопросе.

Глава МИД России упрекнул и НАТО, и Киев. Альянс – в том, что вроде бы "хочет превратить Украину в свою сферу влияния", а Киев – что "не выполняет минские договоренности".

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