Об этом глава МИД России сказал во время брифинга по итогам встречи с Энтони Блинкеном.

Важно В фокусе – Украина: в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова

Лавров заявил, что во время встречи представители США пытались сделать Украину центром переговоров. Но глава МИД России пытался сместить фокус внимания на "российские предложения". По его словам, американцы пообещали предоставить Москве письменную реакцию на эти предложения.

Я почти уверен, что там вспомнят и об Украине. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию относительно того, что происходит на российско-украинской границе. Лишь беспокойство,

– сказал Лавров.

Он добавил, что Россия также обеспокоена "накачкой" Украины оружием. Однако Лавров "забыл", что Кремль еще с октября перебрасывает своих военных и технику к границе Украины, дестабилизируя ситуацию.

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