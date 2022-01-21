Такое заявление министр иностранных дел России сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он отметил, что политики обсуждали Украину.

К теме В фокусе – Украина: в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова

На следующей неделе дадут письменные ответы на все наши предложения,

– сказал Лавров.

Он также цинично добавил, мол, Россия из уст официальных представителей никогда не угрожала украинцам. Отметим, Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтверждал, что НАТО планирует вскоре предоставить России письменный ответ.

Обратите внимание! Переговоры Билнкена и Лаврова состоялись в Женеве 21 января. Встреча продолжалась 1,5 часа. Говорили о вероятной эскалации конфликта с Украиной. Блинкен выразил надежду на дипломатический путь, однако признался, что ожидал больших результатов от переговоров.

Что надо знать о так называемых "гарантиях безопасности"

Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО. Фактически основным требованием является, чтобы в Альянс не принимали Украину.

В начале 2022 года представители НАТО говорили об этом с Россией. Проходило заседание Совета Россия – НАТО. Генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО готово к диалогу с Россией по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, обсудить место проведения военных учений и расположение ядерных ракет.

В итоге Россия доказывает, якобы ее не понимают. Запад отмечает, что никто не может диктовать условия и ставить под сомнение политику открытых дверей НАТО.

Кстати, Столтенберг приглашал всех участников Совета Россия – НАТО на серию новых встреч. Хочет обсудить с ними вопросы европейской безопасности.

К теме – Россия стремится запугать Украину, но только ее укрепляет, Подгорает: