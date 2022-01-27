Якщо забули, це саме той чоловік, якому Володимир Путін один раз "доручив" пост президента (у 2008 – 2012). Так от, за словами Медведєва, Росія вже не має куди відступати.

До слова Блінкен хоче обговорити з Лавровим реакцію Росії на відповідь щодо "гарантій"

НАТО "лізе до кордонів Росії": у Кремлі відзначилися цілою низкою цинічних заяв

Заступник глави Радбезу Росії та колись навіть президент цієї країні Дмитро Медведєв дав інтерв'ю російським ЗМІ. У ньому політик відреагував на гострі теми цього дня – але у традиційному для себе та Кремля пафосному та цинічному стилі. Наведемо головні з його заяв.

Загроза НАТО

Медведєв: НАТО "лізе до кордонів Росії", червоні лінії зовсім поруч, а Росія майже вичерпала "межі відступу" у питанні гарантій безпеки: "Відступати нікуди, позаду Москва".

НАТО "лізе до кордонів Росії", червоні лінії зовсім поруч, а Росія майже вичерпала "межі відступу" у питанні гарантій безпеки: "Відступати нікуди, позаду Москва". Насправді: Альянс – оборонний блок та нікому не загрожує, а от Росія постійно нападає на своїх сусідів та не тільки.

Зброя в Україні

Медведєв: Україна може і не бути в НАТО, але на її території розташують зброю "під прикриттям двосторонніх домовленостей": "Нас ніхто не чує".

Україна може і не бути в НАТО, але на її території розташують зброю "під прикриттям двосторонніх домовленостей": "Нас ніхто не чує". Насправді: розташування озброєнь на нашій території геть не загрожує Росії, враховуючи те, скажімо, що країни Балтії давно в НАТО, але Кремль охоче може використати це як привід для нападу на Україну.

"Гарантії безпеки"

Медведєв: "Гарантії безпеки" дуже потрібні Росії – щоб "усунути загрози". А документ з гарантіями повинен бути обов'язковим.

"Гарантії безпеки" дуже потрібні Росії – щоб "усунути загрози". А документ з гарантіями повинен бути обов'язковим. Насправді: у США та НАТО наразі навіть мови не ведуть про щось подібне – відповідь на російський ультиматум від США непублічна, але її називають тільки "переліком стурбованостей", який не порушує наріжні принципи.

Війна

Медведєв: єдина можливість уникнути війни – домовлятися, але багато людей спекулюють на ескалації.

єдина можливість уникнути війни – домовлятися, але багато людей спекулюють на ескалації. Насправді: тут, мабуть, Медведєв говорив про свого патрона Володимира Путіна, який регулярно спекулює саме на цій темі.

Зверніть увагу: цього дня вже була одна не менш "м'яка" реакція з Росії на надіслані у Моску зі США відповіді на вимоги "гарантій безпеки". Російський сенатор Володимир Джабаров запевнив, що Кремль невдоволений , але підготує свою офіційну реакцію за кілька днів.

, але підготує свою офіційну реакцію за кілька днів. Можливо, після консультацій з Китаєм (це такий дипломатичний укол у бік Білого дому, який має напружені стосунки з Пекіном).

А тим часом Росія готується надати зброю в ОРДЛО – тепер офіційно: дивіться відео