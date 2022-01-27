Подробности от президента Эстонии

Россия требует, чтобы НАТО вернулось в состояние 1997 года и вывело войска из 14 стран. Однако Карис уверен, что у Кремля нет никаких шансов.

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Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе,

– подчеркнул политик.

Он заверил, что НАТО не выведет свои войска ни из Эстонии, ни из другой страны Балтии.

В то же время, Карис добавил, что письменный ответ США на "гарантии безопасности" России отвечает тому, о чем Вашингтон публично заявлял.

Что известно о требовании России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что его страна требует, чтобы НАТО вернулось в конфигурацию 1997 года. Тогда в Альянс не входило 14 стран. Глава российского МИД подчеркнул, что будет добиваться вывода войск из Болгарии и Румынии.

Кроме того, Кремль потребовал, чтобы НАТО отказалось от обещания присоединить к себе Украину и Грузию. Генсек Североатлантического союза отклонил это требование и подчеркнул, что это нарушает принцип открытости НАТО.

США ответили на гарантии безопасности: детали

Письменный ответ на "гарантии безопасности" Вашингтон передал 26 января. Документ Кремлю доставил американский посол в России Джон Салливан. Текст ответа не обнародовали. Однако рассказали, что в нем идет речь о:

серьезном дипломатическом пути, если Москва его изберет;

беспокойстве действиями России, которые подрывают безопасность;

предложениях, в которых стороны могут найти общий язык.

Ответ России согласовали с Украиной. Кстати, Вашингтон надеется, что Москва тоже не обнародует текст документа.

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