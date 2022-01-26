Соответствующий опрос людей в Украине длился с 3 по 11 декабря 2021 года. Социологи отмечают, что по сравнению с прошлым годом, у украинцев выросло доверие к армии на 6%.

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Кому больше верят украинцы

В целом ВСУ верят 72% украинцев. Заметно, что с зЗапада на Восток снижается доля тех, кто доверяет армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов все-таки верят.

Также 68% опрошенных доверяют волонтерам, а 63% – обычным людям в своем населенном пункте. Доверие к церкви имеют 51% украинцев. Такая тенденция в отношении к церкви и волонтерам не изменилась по сравнению с 2020 годом. Что касается обычных людей, то на 4% меньше украинцев стали им доверять.

К общественным организациям украинцы также относятся положительно. В целом им доверяют 39% респондентов.

Украинским правоохранителям верят 30 – 35% опрошенных. В частности, речь идет о патрульных, СБУ и Нацполиции.

Также 32% людей доверяют украинским СМИ, а 3% верят даже российским.

Обратите внимание! Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Опросили 2 тысячи респондентов от 18 лет из всех регионов Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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