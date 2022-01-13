Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Его осуществляли в течение 3–11 декабря 2021 года.

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Большинство украинцев не готовы выходить на акции протеста

По данным опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2020–2021 года изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году,
– говорится в сообщении.

То есть процент украинцев, которые готовы протестовать, зимой 2021 года самый низкий за 12 лет со времени проведения опроса – то есть с 2009 года. Перед этим наибольший показатель составлял 59,1% – в сентябре 2012 года. По сравнению с 2020 годом уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6%.

Кроме того, по состоянию на декабрь 2021 года:

  • только 32,4% взрослых граждан готовы участвовать в акциях протеста;
  • 15,7% – видят свое участие в избирательной компании как форме протеста;
  • 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях;
  • а также 10,3% – в сборе подписей под коллективными воззваниями.

Опитування

Результаты опроса людей о готовности протестировать / Инфографика КМИС

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