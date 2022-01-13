Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии. Его осуществляли в течение 3–11 декабря 2021 года.
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Большинство украинцев не готовы выходить на акции протеста
По данным опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2020–2021 года изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021 году,
– говорится в сообщении.
То есть процент украинцев, которые готовы протестовать, зимой 2021 года самый низкий за 12 лет со времени проведения опроса – то есть с 2009 года. Перед этим наибольший показатель составлял 59,1% – в сентябре 2012 года. По сравнению с 2020 годом уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6%.
Кроме того, по состоянию на декабрь 2021 года:
- только 32,4% взрослых граждан готовы участвовать в акциях протеста;
- 15,7% – видят свое участие в избирательной компании как форме протеста;
- 11,3% – в санкционированных митингах и демонстрациях;
- а также 10,3% – в сборе подписей под коллективными воззваниями.
Результаты опроса людей о готовности протестировать / Инфографика КМИС
Коротко о последних опросах украинцев
- 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за" вступление Украины в НАТО. Зато только 21,6% – "против". В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% – "против".
- Согласно опросу в декабре 2021 года, 24% из тех, кто примет участие в выборах и определился, что будет голосовать за Владимира Зеленского. Зато 16% – за Петра Порошенко.
- Кроме того, 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. 18% – уверены, что со своими проблема наша страна сможет справиться уже в ближайшее время.
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