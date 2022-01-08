Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он добавил, что наши граждане часто бывают не то что неблагодарны, но недовольны.

К теме Оптимизма не хватает: на что украинцы надеются в новом 2022 году

Пессимизм украинцев – это не так плохо

"Украинец всегда недоволен – властью, собственным материальным положением, словом – всем. Он к чему-либо может придраться, – отметил Антипович.

По его мнению, это проявляется в разных ситуациях. К примеру, когда были субсидии, и народ выпускал тепло в открытые окна, то все равно осуждал власть и направление государства, хотя мало платил за газ. Сейчас платят больше, но оценка такая же.

Наверное, в этом нет ничего плохого, потому что власть нужно любить. Ей надо "дать пинка", чтобы она что-то делала, с ней по-другому не бывает. Думаю, это касается всего человечества, а не только украинцев. Алексей Антипович Директор социологической группы "Рейтинг"

Какие позитивные достижения выделили украинцы

По его словам, настроения украинцев в 2021 году действительно пессимистичны. В первую очередь, это связано с ситуацией в стране. Однако граждане таки выделили положительные моменты уходящего года. В частности, это:

строительство дорог;

спортивные успехи украинских спортсменов;

представление Украины на Евровидении-2021;

приложение "Дия", которое существенно облегчает жизнь.

Почему украинцы разочарованы политиками

Как отметил Антипович, украинцы тоже разочаровались в президенте Владимире Зеленском. Сограждане не видят продвижения в государстве, в вопросе войны на Донбассе. Кроме того, на границах Украины снова стоят танки.

Украинец ждет многих негативных вещей: от отключения света до полномасштабной войны с Россией. В то же время, между всем этим еще есть огромный перечень других проблем. Алексей Антипович Директор социологической группы "Рейтинг"

Антипович подытожил, что сейчас среди украинцев царит всеобщее разочарование, которое приводит к нежеланию интересоваться политикой и влиять на нее.

"Украинцы разочаровались в Порошенко, доверив ему государство. Они не надеялись на победу в войне за 2 месяца, однако думали, что все изменится, будут жить по-новому, но так не судилось. Тогда пришел Зеленский – граждане еще больше надеялись, однако продвижения снова не было", – отметил руководитель соцгруппы.

Читайте также Рейтинг Зеленского снизился, в тройке лидеров – перемены: президентский рейтинг в декабре

Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео

Последние опросы украинцев