Об этом свидетельствуют новые данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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В целом результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам. На вопрос "прибегли бы вы к каким-либо действиям в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России" украинцы ответили следующим образом:

  • 33,3% опрошенных готовы оказывать вооруженное сопротивление;
  • 21,7% – будут сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления;
  • 14,8% – выехали бы в более безопасный регион;
  • 9,3% – выехали бы за границу;
  • 18,6% – ничего бы не делали;
  • 12,1% затруднились с ответом;
  • 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

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К каким действиям готовы прибегнуть украинцы в случае российской вооруженной интервенции / Данные КМИС

Что известно об исследовании

Опрос провел Киевский международный институт социологии в период с 3 по 11 декабря 2021 года. Тогда методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме временно оккупированного Крыма и не подконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1 % – для показателей, близких к 5%.