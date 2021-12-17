Про це свідчать свіжі дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Важливо 3 із 4 росіян вважають можливою війну з Україною
Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. На питання "чи вдалися б ви до якихось дій у разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії" українці відповіли наступним чином:
- 33,3% опитаних готові чинити збройний опір;
- 21,7% – опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору;
- 14,8% – виїхали б у більш безпечний регіон;
- 9,3% – виїхали б закордон;
- 18,6% – нічого б не робили;
- 12,1% не визначилися із відповіддю;
- 1,1% відмовилися відповісти на запитання.
У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.
До яких дій готові вдатися українці у разі російської збройної інтервенції / Дані КМІС