Про це свідчать свіжі дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Важливо 3 із 4 росіян вважають можливою війну з Україною

Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. На питання "чи вдалися б ви до якихось дій у разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії" українці відповіли наступним чином:

33,3% опитаних готові чинити збройний опір;

21,7% – опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору;

14,8% – виїхали б у більш безпечний регіон;

9,3% – виїхали б закордон;

18,6% – нічого б не робили;

12,1% не визначилися із відповіддю;

1,1% відмовилися відповісти на запитання.

Зверніть увагу! Загалом одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.



До яких дій готові вдатися українці у разі російської збройної інтервенції / Дані КМІС