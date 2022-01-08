Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він додав, що наші громадяни часто бувають не те щоб невдячні, однак – незадоволені.

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Песимізм українців – це не так погано

"Українець завжди незадоволений – владою, власним матеріальним становищем, словом – усім. Він до будь-чого може прискіпатися, – зазначив Антипович.

На його думку, це проявляється у різних ситуаціях. До прикладу, коли були субсидії, й народ випускав тепло у відчинені вікна, то все одно засуджував владу та напрямок держави, хоча мало платив за газ. Зараз платять більше, але оцінка така ж.

Напевно, у цьому немає нічого поганого, бо владу треба "любити". Її треба "копати", аби вона щось робила, з нею по-іншому не буває. Думаю, це стосується всього людства, а не тільки українців. Олексій Антипович Директор соціологічної групи "Рейтинг"

Які позитивні здобутки виділили українці

За його словами, настрої українців у 2021 році справді доволі песимістичні. Насамперед це пов'язано із ситуацією в країні. Однак громадяни таки виділили позитивні моменти року, що минає. Зокрема, це:

будівництво доріг;

спортивні успіхи українських спортсменів;

представлення України на Євробаченні-2021;

додаток "Дія", який суттєво полегшує життя.

Чому українці розчаровані політиками

Як зазначив Антипович, українці також розчарувалися у президентові Володимирі Зеленському. Співгромадяни не бачать поступу в державі, у питанні війни на Донбасі. Крім того, на кордонах України знову стоять танки.

Українець очікує багатьох негативних речей: від відключення світла до повномасштабної війни з Росією. Водночас між цим усім ще є величезний перелік інших проблем. Олексій Антипович Директор соціологічної групи "Рейтинг"

Антипович підсумував, що зараз серед українців панує загальне розчарування, яке призводить до небажання цікавитись політикою та впливати на неї.

"Українці розчарувалися в Порошенкові, довіривши йому державу. Вони не сподівалися на виграш війни за 2 місяці, однак думали, що все зміниться, будуть жити по-новому, але так не судилося. Тоді прийшов Зеленський – громадяни ще більше понадіялися, однак поступу знову не сталося", – зазначив керівник соцгрупи.

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