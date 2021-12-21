Про це свідчать результати свіжого опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

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Як сказав регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні Стівен Нікс, українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС перед обличчям російської військової агресії.

Як українці ставлять до НАТО та ЄС

Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% – Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. А ось підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.

Щодо особистих викликів, то українців найбільше турбують економічні питання, які впливають на їхній добробут. А саме:

49% опитаних вказали на інфляцію,

45% українців – зростання тарифів.

Що відомо про дослідження Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Загальний обсяг вибірки становить 2400 жителів України віком 18 років і старше.

Динаміка зміни ставлення до НАТО за роками

Дані багаторічного моніторингу громадської думки Центром Разумкова свідчать про досить суттєві зміни позицій українців щодо ідеї набуття Україною членства в НАТО.

У 2002 році громадська думка була поділена навпіл — по 32% "за" і "проти".

Протягом 2002 – 2010 років вдвічі зменшилася частка прихильників, а частка противників удвічі зросла.

Однак, починаючи з 2014 року, соціологи фіксували кардинальні зміни у ставленні громадян до перспективи набуття членства в Альянсі.

Якщо у 2012 році за вступ мали намір проголосувати лише 14% респондентів (62% – проти), то у квітні 2014 року рівень підтримки вступу зріс до 37% (42% були проти), а в листопаді 2015 року – до 48%, перевищивши частку противників (33%).

Незначні коливання результатів упродовж наступних 5 років (2016 – 2021 роки) свідчать про стабілізацію рівня суспільної підтримки.