Об ожиданиях украинцев касательно 2022 года свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".
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Украинцам не хватает оптимизма
По результатам опроса, ожидания украинцев по отношению к 2022 году таковы:
- 31% опрошенных считают, что 2022 год будет лучше предыдущего;
- 34% думают, что ничего не изменится,
- 32% убеждены, что следующий год будет хуже 2021 года.
В общей сложности респонденты младшего возраста (до 40 лет) ожидают, что следующий год скорее будет лучше, а старшие думают, что ничего не изменится или будет хуже.
Каковы ожидания украинцев по отношению к 2022 году / Инфографика "Рейтинг"
Ожидания предыдущего года были лучше
Для сравнения: в прошлом году ожидания жителей Украины были более оптимистичными. Тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020 года.