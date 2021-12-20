Об ожиданиях украинцев касательно 2022 года свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

Украинцы поддерживают роспуск Рады и отставку Кабмина: результаты опроса

Украинцам не хватает оптимизма

По результатам опроса, ожидания украинцев по отношению к 2022 году таковы:

  • 31% опрошенных считают, что 2022 год будет лучше предыдущего;
  • 34% думают, что ничего не изменится,
  • 32% убеждены, что следующий год будет хуже 2021 года.

В общей сложности респонденты младшего возраста (до 40 лет) ожидают, что следующий год скорее будет лучше, а старшие думают, что ничего не изменится или будет хуже.

Каковы ожидания украинцев по отношению к 2022 году / Инфографика "Рейтинг"

Ожидания предыдущего года были лучше

Для сравнения: в прошлом году ожидания жителей Украины были более оптимистичными. Тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020 года.

Что известно об опросе

Его "Рейтинг" проводил в течение 14 – 16 декабря. Методом телефонного интервью опросили 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.