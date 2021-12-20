Об ожиданиях украинцев касательно 2022 года свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

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Украинцам не хватает оптимизма

По результатам опроса, ожидания украинцев по отношению к 2022 году таковы:

31% опрошенных считают, что 2022 год будет лучше предыдущего;

34% думают, что ничего не изменится,

32% убеждены, что следующий год будет хуже 2021 года.

В общей сложности респонденты младшего возраста (до 40 лет) ожидают, что следующий год скорее будет лучше, а старшие думают, что ничего не изменится или будет хуже.

Каковы ожидания украинцев по отношению к 2022 году / Инфографика "Рейтинг"

Ожидания предыдущего года были лучше

Для сравнения: в прошлом году ожидания жителей Украины были более оптимистичными. Тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020 года.