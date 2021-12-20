Таковы результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг". Опрашивали респондентов с 14 по 16 декабря.
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63% украинцев – за роспуск Верховной Рады
Согласно результатам 63% украинцев поддерживают роспуск действующего созыва парламента. 35% опрошенных признались, что скорее они выступают против такого шага. Только 2% затруднились ответить.
Что касается деятельности правительства под руководством Дениса Шмыгаля, то оно тоже украинских граждан не удовлетворяет. Правда, к Кабмину больше украинцев благосклонны, чем к парламенту. 58% выступили за отставку действующего правительства и избрание нового. Такую идею не поддержали 39%, а 3% было трудно определиться с ответом.
Опрос группы "Рейтинг" / Изображение с сайта
Что известно об опросе
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATИ. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
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Что говорил о возможном роспуске парламента президент Зеленский
- Тему возможного роспуска парламента поднимали и во время пресс-марафона 26 ноября.
- Глава государства подчеркнул, что пока намерения распускать Раду нет.
- По словам Зеленского, это делать не стоит, пока "нардепы голосуют".
- Что касается недопонимания между депутатами, которые возникают во время голосований, то он назвал это рабочими вопросами.
- Вместе с тем президент подчеркнул, что есть политики, которые постоянно расшатывают парламент.