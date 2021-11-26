Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая прошла в пятницу, 26 ноября.

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Я не буду распускать парламент, пока у меня ничего не меняется. У меня очень простая стратегия, обязанности, если депутаты голосуют, то даже не понимаю какой смысл,

– сказал президент.

Большинство или неформальная коалиция

Владимир Зеленский объяснил, есть ли в Раде большинство или решение одобряет неформальная коалиция.

Принимают по-разному: есть законы, на которые влияют финансовые группы, в таких случаях есть недоразумения с некоторыми депутатами, а во многих вопросах есть и 280 и 300 голосов. Мне кажется, что это рабочая ситуация,

– отметил глава государства.

В заключение президент подчеркнул, что есть люди, которые расшатывают парламент и будут делать это постоянно.

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Сокращение количества нардепов

Владимир Зеленский пояснил, что вопрос, связанный с количеством депутатов, болезненный.

Глава государства решительно подчеркнул, что помнит свое обещание, а сокращение обязательно будет.

По данным президентской команды, украинцы поддерживают уменьшение количества нардепов в парламенте.

Пресс-конференция Зеленского журналистам: смотрите видео