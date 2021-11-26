Про це глава держави повідомив під час пресконференції, що пройшла у п'ятницю, 26 листопада.

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Я не буду розпускати парламент, поки у мене нічого не змінюється. У мене дуже проста стратегія: якщо депутати голосують, то навіть не розумію який сенс,

– сказав президент.

Більшість чи неформальна коаліція

Володимир Зеленський пояснив, чи є у Раді більшість, чи рішення схвалює неформальна коаліція.

Ухвалюють по-різному: є закони, на які впливають фінансові групи, у таких випадках є непорозуміння з деякими депутатами, а у багатьох питаннях є і 280, і 300 голосів. Мені здається, що це робоча ситуація,

– зазначив глава держави.

Насамкінець президент наголосив, що є люди, які розхитують парламент і робитимуть це постійно.

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Скорочення кількості нардепів

Володимир Зеленський пояснив, що питання, що пов'язане з кількістю депутатів є болісним.

Глава держави рішуче наголосив, що пам'ятає свою обіцянку, а скорочення обов'язково буде.

За даними президентської команди, українці підтримують зменшення нардепів у парламенті.

Пресконференція Зеленського журналістам: дивіться відео