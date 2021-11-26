Про це глава держави повідомив під час пресконференції, що пройшла у п'ятницю, 26 листопада.
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Я не буду розпускати парламент, поки у мене нічого не змінюється. У мене дуже проста стратегія: якщо депутати голосують, то навіть не розумію який сенс,
– сказав президент.
Більшість чи неформальна коаліція
Володимир Зеленський пояснив, чи є у Раді більшість, чи рішення схвалює неформальна коаліція.
Ухвалюють по-різному: є закони, на які впливають фінансові групи, у таких випадках є непорозуміння з деякими депутатами, а у багатьох питаннях є і 280, і 300 голосів. Мені здається, що це робоча ситуація,
– зазначив глава держави.
Насамкінець президент наголосив, що є люди, які розхитують парламент і робитимуть це постійно.
До теми Не тисну на депутатів щодо прийняття законів, – Зеленський
Скорочення кількості нардепів
- Володимир Зеленський пояснив, що питання, що пов'язане з кількістю депутатів є болісним.
- Глава держави рішуче наголосив, що пам'ятає свою обіцянку, а скорочення обов'язково буде.
- За даними президентської команди, українці підтримують зменшення нардепів у парламенті.
Пресконференція Зеленського журналістам: дивіться відео