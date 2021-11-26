Про це президент розповів під час пресмарафону 26 листопада. Він пам'ятає про сказану обіцянку.
До теми Чи можуть українці наступного президента обирати онлайн: Зеленський відповів
Скорочення депутатів – болісне питання
Зеленський пояснив, що питання, що пов'язане з кількістю депутатів є болісним. Депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України.
Я вважаю, що ми обіцяли скорочення числа депутатів. Воно буде. Обов'язково зробимо,
– відзначив він.
Президент також згадав про формат голосування мажоритарної виборчої системи. "Усі реагують так. Ми пішли вам назустріч. Скасували мажоритарку. У нас чистіший формат голосування", – додав він.
Зміни у кількості депутатів: головне
- Можливість скорочення кількості депутатів у парламенті обговорюють уже чимало років. Активно про неї почали говорити після того, як Володимир Зеленський вирішив винести це питання на так зване всеукраїнське опитування.
- Законопроєкт про зменшення кількості парламентарів у Раді президент вніс на розгляд ще у 2019 році. У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.
- У січні 2021 року профкомітет підтримав скорочення кількості нардепів. Якщо президентський законопроєкт підтримає необхідна кількість депутатів, то вже в наступному складі парламенту їх якраз і буде 300.