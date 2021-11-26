Про це президент розповів під час пресмарафону 26 листопада. Він пам'ятає про сказану обіцянку.

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Скорочення депутатів – болісне питання

Зеленський пояснив, що питання, що пов'язане з кількістю депутатів є болісним. Депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України.

Я вважаю, що ми обіцяли скорочення числа депутатів. Воно буде. Обов'язково зробимо,

– відзначив він.

Президент також згадав про формат голосування мажоритарної виборчої системи. "Усі реагують так. Ми пішли вам назустріч. Скасували мажоритарку. У нас чистіший формат голосування", – додав він.

Зверніть увагу! За даними президентської команди, більшість українців підтримують ініціативу скорочення кількості депутатів у Верховній Раді.

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