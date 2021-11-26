Раніше у владі зазначали, що паралельно зі звичайним голосуванням вибори можуть проходити й онлайн. Зеленський під час пресмарафону підтвердив, що таке можливо.
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Чи можна буде голосувати через Дію
За словами Зеленського, триває робота щодо цифровізації вибору. ОП співпрацює з двома компаніями, Microsoft та Apple, над розробкою цифрової митниці, електронних виборів та здійснення перепису населення.
Чи можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи буде воно через Дію? Зовсім не факт,
– сказав президент.
Він додав, що для цього потрібно рішення Верховної Ради. Однак у будь-якому випадку люди зможуть голосувати і офлайн.
Чи можуть президента обирати нардепи
У Зеленського також запитали, чи є ймовірність, що президента обиратимуть не народ, а народні депутати. Глава держави запевнив, що такого не буде, оскільки тоді треба змінювати державний устрій.
"Депутати не будуть вибирати президента... такого не буде", – підсумував Зеленський.