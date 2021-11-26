Об этом президент рассказал во время пресс-марафона 26 ноября. Он помнит об этом обещании.

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Сокращение депутатов – болезненный вопрос

Зеленский объяснил, что вопрос, связанный с количеством депутатов, болезненный. Депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады Украины.

Я считаю, что мы обещали сокращение числа депутатов. Это будет. Обязательно сделаем,

– отметил он.

Президент также упомянул о формате голосования мажоритарной избирательной системы. "Все реагируют так. Мы пошли вам навстречу. Отменили мажоритарку. У нас более чистый формат голосования", – добавил он.

Обратите внимание! По данным президентской команды, большинство украинцев поддерживают инициативу по сокращению количества депутатов в Верховной Раде.

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