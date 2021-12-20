Такі результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг". Опитували респондентів з 14 по 16 грудня.

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63% українців – за розпуск Верховної Ради

Згідно з результатами 63% українців підтримують розпуск чинного скликання парламенту. 35% опитаних зізнались, що скоріше вони виступають проти такого кроку. Лише 2% було важко відповісти.

Щодо діяльності уряду під керівництвом Дениса Шмигаля, то вона теж українських громадян не задовільняє. Щоправда, до Кабміну більше українців прихильні, аніж до парламенту. 58% виступили за відставку чинного уряду та обрання нового. Таку ідею не підтримали 39%, а 3% було важко визначитись з відповіддю.

Цікаво! Щодо роботи президента Зеленського, то його відставку та призначення нових виборів підтримали б 43% опитаних, проти були – 54%, а 3% було важко визначитись.

Опитування групи "Рейтинг" / Зображення з сайту

Що відомо про опитування

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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