Дослідники попросили самих жителів ставити оцінки містам, де вони проживають. Окремо визначили емоційне сприйняття власного міста мешканцями.

Цікаво Оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя у 2021 році

Рейтинг міст України 2021

За зведеним рейтингом обласних центрів, перше місце обійняла Вінниця із індексом задоволеності містян 3,6. Останнє місце – Херсон, який оцінили на 2,7.

Місто Київ з індексом 2,9 опинилося аж на 18 сходинці з 24. Жителі Львова оцінили його на 3,1, відтак місто Лева посіло 10 сходинку.



Зведений рейтинг обласних центрів України / Скриншот рейтингу IRI

Для визначення загального індексу задоволеності містом враховували такі сфери послуг:

транспортна інфраструктура й дороги;

освітня інфраструктура;

вуличне освітлення та догляд за територіями;

безпека;

екологія та поводження зі сміттям.

Опитаним запропонували оцінити своє місто від 1 до 5 балів, де 5 означає "відмінно" у кожній з категорії. Загалом до уваги брали 22 сфер послуг.

Емоційне сприйняття міст

У дослідженні враховували також рівні безпеки, схвалення діяльності місцевої влади та інституцій, євроінтеграційні настрої та емоційне сприйняття міст.

У категорії емоційного сприйняття лаври першості також отримала Вінниця, яку вважають красивою (1,8 бала) та доглянутою (1,6).

Останнім у цьому рейтингу також виявився Херсон, який мешканці оцінили на 0,6 та -0,6 бала відповідно з 2 можливих.



У дослідженні враховували​ емоційне сприйняття міст / Скриншот рейтингу IRI

Львів увійшов у трійку найкрасивіших міст – жителі оцінили його на 1,6 бала. Однак певна кількість львів'ян переконана, що доглядати його можна краще – у цій категорії лише 0,8 бала.

Однак львів'яни (0,9) та одесити (1) переконані, що їхні міста – унікальні.



Львів'яни та одесити переконані, що їхні міста унікальні / Скриншот рейтингу IRI

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