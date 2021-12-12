Дослідники попросили самих жителів ставити оцінки містам, де вони проживають. Окремо визначили емоційне сприйняття власного міста мешканцями.
Цікаво Оприлюднили рейтинг найкращих міст для життя у 2021 році
Рейтинг міст України 2021
За зведеним рейтингом обласних центрів, перше місце обійняла Вінниця із індексом задоволеності містян 3,6. Останнє місце – Херсон, який оцінили на 2,7.
Місто Київ з індексом 2,9 опинилося аж на 18 сходинці з 24. Жителі Львова оцінили його на 3,1, відтак місто Лева посіло 10 сходинку.
Зведений рейтинг обласних центрів України / Скриншот рейтингу IRI
Для визначення загального індексу задоволеності містом враховували такі сфери послуг:
- транспортна інфраструктура й дороги;
- освітня інфраструктура;
- вуличне освітлення та догляд за територіями;
- безпека;
- екологія та поводження зі сміттям.
Опитаним запропонували оцінити своє місто від 1 до 5 балів, де 5 означає "відмінно" у кожній з категорії. Загалом до уваги брали 22 сфер послуг.
Емоційне сприйняття міст
У дослідженні враховували також рівні безпеки, схвалення діяльності місцевої влади та інституцій, євроінтеграційні настрої та емоційне сприйняття міст.
У категорії емоційного сприйняття лаври першості також отримала Вінниця, яку вважають красивою (1,8 бала) та доглянутою (1,6).
Останнім у цьому рейтингу також виявився Херсон, який мешканці оцінили на 0,6 та -0,6 бала відповідно з 2 можливих.
У дослідженні враховували емоційне сприйняття міст / Скриншот рейтингу IRI
Львів увійшов у трійку найкрасивіших міст – жителі оцінили його на 1,6 бала. Однак певна кількість львів'ян переконана, що доглядати його можна краще – у цій категорії лише 0,8 бала.
Однак львів'яни (0,9) та одесити (1) переконані, що їхні міста – унікальні.
Львів'яни та одесити переконані, що їхні міста унікальні / Скриншот рейтингу IRI
Найкращі міста України та світу: цікаві рейтинги
- Згідно з четвертим щорічним індексом Time Out, найкращим містом 2021 року визнали Сан-Франциско.
- В Україні назвали міста з найкращим бізнес-кліматом та ефективним економічним управлінням. Трійку лідерів очолили Хмельницький, Івано-Франківськ та Львів.
- Дослідницький відділ журналу the Economist визначив щорічний індекс безпеки міст. З огляду на пандемію коронавірусу, звертали увагу на сферу охорони здоров'я та загальну безпеку.