Исследователи попросили самих жителей ставить оценки городам, где они проживают. Отдельно определили эмоциональное восприятие собственного города жителями.
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Рейтинг городов Украины 2021
Согласно сводному рейтингу областных центров, первое место заняла Винница с индексом удовлетворенности горожан 3,6. Последнее место – Херсон, который оценили на 2,7.
Город Киев с индексом 2,9 оказался аж на 18 строчке с 24. Жители Львова оценили его на 3,1, поэтому город Льва занял 10 строчку.
Сводный рейтинг областных центров Украины / Скриншот рейтинга IRI
Для определения общего индекса удовлетворенности городом учитывали следующие сферы услуг:
- транспортная инфраструктура и дороги;
- образовательная инфраструктура;
- уличное освещение и уход за территориями;
- безопасность;
- экология и обращение с мусором.
Опрошенным предложили оценить свой город от 1 до 5 баллов, где 5 означает "отлично" в каждой из категорий. Всего во внимание принимали 22 сферы услуг.
Эмоциональное восприятие городов
В исследовании учитывались также уровни безопасности, одобрение деятельности местных властей и институтов, евроинтеграционные настроения и эмоциональное восприятие городов.
В категории эмоционального восприятия лавры первенства также получила Винница, которую считают красивой (1,8 балла) и ухоженной (1,6).
Последним в этом рейтинге также оказался Херсон, который жители оценили на 0,6 и -0,6 балла соответственно из 2 возможных.
В исследовании учитывали эмоциональное восприятие городов / Скриншот рейтинга IRI
Львов вошел в тройку самых красивых городов – жители оценили его на 1,6 балла. Однако определенное количество львовян убеждено, что ухаживать за ним можно лучше – в этой категории всего 0,8 балла.
Однако львовяне (0,9) и одесситы (1) убеждены, что их города – уникальны.
Львовяне и одесситы убеждены, что их города уникальны / Скриншот рейтинга IRI
Лучшие города Украины и мира: интересные рейтинги
- Согласно четвертому ежегодному индексу Time Out, лучшим городом 2021 года признали Сан-Франциско.
- В Украине назвали города с лучшим бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением. Тройку лидеров возглавили Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов.
- Исследовательский отдел журнала the Economist определил ежегодный индекс безопасности городов. Учитывая пандемию коронавируса, обращали внимание на сферу здравоохранения и общую безопасность.