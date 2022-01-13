Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Його здійснювали протягом 3 – 11 грудня 2021 року.

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Більшість українців не готові виходити на акції протесту

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020 – 2021 року змінилась з 57% у 2020 року на 64% у 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Тобто відсоток українців, які готові протестувати, взимку 2021 року найнижчий за 12 років з часу проведення опитування – тобто з 2009 року. Перед цим найбільший показник становив 59,1% – у вересні 2012 року. Порівняно з 2020 роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6%.

Окрім того, станом на грудень 2021 року:

тільки 32,4% дорослих громадян готові брати участь в акціях протесту;

15,7% – вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту;

11,3% – у санкціонованих мітингах та демонстраціях;

а також 10,3% – у зборі підписів під колективними відозвами.



Результати опитування людей щодо готовності протестувати / Інфографіка КМІС

Важливо! Упродовж 3 – 11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Коротко про останні опитування українців

67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за" вступ України в НАТО. Натомість тільки 21,6% – "проти". У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти".

Згідно з опитуванням у грудні 2021 року, 24% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, що голосуватиме за Володимира Зеленського. Натомість 16% – за Петра Порошенка.

Окрім того, 20% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку. 18% – впевнені, що зі своїми проблема наша країна зможе впоратись вже у найближчий час.

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