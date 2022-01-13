Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології. Його здійснювали протягом 3 – 11 грудня 2021 року.

Читайте більше Яким був 2021 рік для нашої країни: соціолог оцінив настрої українців

Більшість українців не готові виходити на акції протесту

За даними опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020 – 2021 року змінилась з 57% у 2020 року на 64% у 2021 року,
– мовиться у повідомленні.

Тобто відсоток українців, які готові протестувати, взимку 2021 року найнижчий за 12 років з часу проведення опитування – тобто з 2009 року. Перед цим найбільший показник становив 59,1% – у вересні 2012 року. Порівняно з 2020 роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6%.

Окрім того, станом на грудень 2021 року:

  • тільки 32,4% дорослих громадян готові брати участь в акціях протесту;
  • 15,7% – вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту;
  • 11,3% – у санкціонованих мітингах та демонстраціях;
  • а також 10,3% – у зборі підписів під колективними відозвами.

Опитування
Результати опитування людей щодо готовності протестувати / Інфографіка КМІС

Коротко про останні опитування українців

Чому протестують в Казахстані: результат опитування – дивіться відео

\