Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проводился вместе с Центром Разумкова. Оценку событий у украинцев спрашивали с 17 по 22 декабря.

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Более 65% украинцев считают, что события "идут" в неправильном направлении

Только 20% респондентов выразили мнение, что события в Украине развиваются в правильном направлении. У 65,5% – противоположное мнение, что все происходит не так, как следует. В конце 2020 года показатели были еще более пессимистичными: 16,5% и 67% – соответственно.

18% считают, что Украина вскоре справится с проблемами

Только 18% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение следующих нескольких лет.

54% – что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе.

18% – что не способна их преодолеть.

Что касается прошлогодних показателей, то ситуация практически не изменилась: 19%, 51% и 18% соответственно.

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Что известно об опросе Были опрошены 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В опросах интересуются оценкой 2021 года украинцами

Отметим, что недавно "Рейтинг" обнародовал результаты опроса относительно того, как украинцы проводили свой досуг в уходящем году.

Интересные результаты: