О том, как украинцы оценивают возможность масштабной атаки со стороны Москвы, свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Читайте также Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной: есть новые спутниковые снимки

Украинцы верят в нападение России

49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины,

41,4% думают, что вторжения не будет,

9,5% отметили, что им трудно ответить.

Большинство украинцев верят в атаку России / инфографика КМИС

Другие результаты опроса

Большинство респондентов-57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. То, что их достаточно, думают 27,1% украинцев.

Достаточно ли усилий прилагает Украина для противодействия нападению России / инфографика КМИС

Кроме того, 39,2% опрошенных заявили, что выполнение требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку лишь вызовет агрессию главы Кремля.

Последствия выполнения требования Путина по НАТО / инфографика КМИС

Что известно об опросе

Его КМИС проводил в течение 13 – 16 декабря. Путем телефонных интервью опросили 1 203 респондентов в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временного оккупированных территорий.



Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,1: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Войска России у границ Украины: последние новости

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, сейчас в пределах 200-километровой зоны вокруг украинской границы находятся 122 тысячи российских военнослужащих. Разведка считает, что государство-агрессор может пойти на полномасштабное вторжение в конце января – в феврале 2022 года.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Россия делает все, чтобы запугать не только Украину, но и западных партнеров.

СМИ пишут, что НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину.

Важно – как готовятся военные к возможному нападению: смотрите видео