Про те, як українці оцінюють можливість масштабної атаки зі сторони Москви, свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Українці вірять у напад Росії

49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України,

41,4% думають, що вторгнення не буде,

9,5% зазначили, що їм важко відповісти.



Більшість українців вірять в атаку Росії / Інфографіка КМІС

Інші результати опитування

Більшість респондентів – 57,8% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Те, що їх достатньо, думають 27,1% українців.



Чи достатньо зусиль докладає Україна для протидії нападу Росії / Інфографіка КМІС

Крім того, 39,2% опитаних заявили, що виконання вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресію очільника Кремля.



Наслідки виконання вимоги Путіна щодо НАТО / Інфографіка КМІС

Що відомо про опитування Його КМІС проводив протягом 13 – 16 грудня. Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 1 203 респондентів віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасового окупованих територій.



Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Війська Росії біля кордонів України: останні новини

За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, наразі у межах 200-кілометрової зони навколо українського кордону перебувають 122 тисячі російських військовослужбовців. Розвідка вважає, що держава-агресорка може піти на повномасштабне вторгнення наприкінці січня – у лютому 2022 року.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Росія робить все, щоб залякати не лише Україну, але і західних партнерів.

ЗМІ пишуть, що НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну.

Важливо – як готуються військові до можливого нападу: дивіться відео