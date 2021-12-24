Про подальше розміщення Кремлем військових та техніки біля України свідчать супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes.
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Росія збільшує військову присутність поблизу кордонів України
Видання наголошує, що хоча на фото зображена обмежена кількість військ, "Росія зможе швидко і потай зміцнити сили", відправивши формування поїздами та літаками.
Від листопада Москва перекинула до прикордоння з Україною "танки, артилерію та системи протиповітряної оборони".
За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, наразі у межах 200-кілометрової зони навколо українського кордону перебувають 122 тисячі російських військовослужбовців.
Росія й надалі стягує техніку до кордону України / Фото Getty Images
Війська Росії біля кордону України: останні новини
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Росія робить все, щоб залякати не лише Україну, але і західних партнерів. Наразі біля українських кордонів зосереджені 52 батальйонно-тактичні групи.
- У Великій Британії застерегли Росію важкими наслідками можливого вторгнення, там вчергове закликали до діалогу.
- Єнс Столтенберг звернувся до Володимира Путіна з вимогою відвести російські збройні сили від українського кордону. Генсек НАТО вважає гарною нагодою зробити це напередодні новорічних свят.
- ЗМІ пишуть, що Альянс стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну.
- Офіційний Берлін також виступив за нормандський формат. Водночас німецька сторона заявляла, що готова до інших моделей для діалогу з Москвою.
Важливо – як готуються військові до можливого нападу: дивіться відео