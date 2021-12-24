Про подальше розміщення Кремлем військових та техніки біля України свідчать супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes.

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Росія збільшує військову присутність поблизу кордонів України

Видання наголошує, що хоча на фото зображена обмежена кількість військ, "Росія зможе швидко і потай зміцнити сили", відправивши формування поїздами та літаками.

Від листопада Москва перекинула до прикордоння з Україною "танки, артилерію та системи протиповітряної оборони".

За інформацією Ради національної безпеки та оборони України, наразі у межах 200-кілометрової зони навколо українського кордону перебувають 122 тисячі російських військовослужбовців.



Росія й надалі стягує техніку до кордону України / Фото Getty Images

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