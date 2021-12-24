О дальнейшем размещении Кремлем военных и техники возле Украины свидетельствуют спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.

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Россия увеличивает военное присутствие вблизи границ Украины

Издание отмечает, что хотя на фото изображено ограниченное количество войск, "Россия сможет быстро и втайне укрепить силы", отправив формирования поездами и самолетами.

С ноября Москва перебросила к приграничным районам с Украиной "танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны".

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в настоящее время в пределах 200-километровой зоны вокруг украинской границы находятся 122 тысячи российских военнослужащих.

Россия продолжает стягивать технику к границе Украины / Фото Getty Images

Войска России возле границы Украины: последние новости

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