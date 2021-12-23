Агрессивная и провокационная риторика Кремля против Украины и НАТО должна прекратиться. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс.

К теме Россия может нанести ядерный удар по Украине, – Стефанчук об агрессивных планах Путина

НАТО – оборонный союз, а Украина продолжает демонстрировать сдержанную позицию перед лицом российской провокации и агрессии,
– резюмировала дипломат.

Она подчеркнула, что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в оккупированном Крыму недопустимо.

Вторжение России не останется без ответа

Трасс предупредила Россию, что любое ее вторжение будет являться огромной стратегической ошибкой. Кремль получит решительный ответ, в частности, скоординированные с партнерами санкции. Интересы и экономика России из-за этого получат серьезные последствия.

Министр подчеркнула, что Великобритания выражает неизменную поддержку Украине. В то же время, единственным способом для России решить эту ситуацию она назвала диалог.

Трасс подчеркнула, что приветствует заявления России о готовности провести переговоры в январе. Она отметила, что российскому правительству следует снизить напряженность и серьезно обсудить ситуацию.

Последние новости о ситуации на границе

Вам может быть интересно, как готовятся военные к возможному нападению: смотрите видео