Политик рассказал, что сейчас человечество столкнулось с наибольшим вызовом со времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление Стефанчук сделал 22 декабря.

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Россия может нанести ядерный удар по Украине

Спикер Верховной Рады вспомнил, что в 1991 году Украина была третьей в мире по ядерному потенциалу, однако отказалась от ядерного оружия. Это сейчас использует Кремль.

Сегодня Россия, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одна из данных нам в 1996 году гарантий (по Будапештскому меморандуму) не работает,

– заявил Стефанчук.

Он также пояснил, что сейчас Украина стала практически беззащитной перед ядерной угрозой.

"Обязательство по меморандуму воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и вновь нарушается в 2021 году", – подытожил глава Верховной Рады.

Кстати, 17 декабря Россия не отрицала, что может разместить в Беларуси ядерное оружие. В российском МИД заявили, что якобы пойдут на такой шаг если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для Москвы.

Обратите внимание! В ответ на заявление о предполагаемых планах России по размещению ядерного оружия в Беларуси Владимир Зеленский пояснил, что в таком случае будут санкции. Ранее президент говорил, что возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Ведь нужно придерживаться демократических ценностей.

Ядерная угроза для Украины из-за агрессии России

В конце октября американская пресса заявила, что Россия стягивает войска к границам Украины. Там также добавили, что это вызывает беспокойство у ЕС и США.

17 декабря в Кремле заявили, что хотят, чтобы НАТО предоставило им гарантии о том, что Украину не примут в Альянс. В частности МИД России обнародовал проект соответствующих договоров с США и НАТО.

Американская пресса написала, что Штаты предоставят Кремлю ответ уже на следующей неделе. Перед тем Джо Байден заверил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

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