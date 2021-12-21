Если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для Москвы, то будут рассматриваться все варианты. Такую циничную угрозу выдвинул заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Актуально НАТО допускает размещение ядерного оружия в Восточной Европе: условие

Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения о передаче ядерного оружия со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться,

– сказал российский чиновник.

В то же время он в очередной раз дерзко подчеркнул, что все будет зависеть от реакции, которую Россия ждет от США и НАТО.

Важно! Владимир Зеленский на встрече с главами Литвы и Польши в Гуте на Прикарпатье прокомментировал возможные планы России относительно размещения ядерного оружия в Беларуси. Он сказал, что такими вещами играть нельзя. Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на угрожающее сближение России и Беларуси.

Отношения России и НАТО

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