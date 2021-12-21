Если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для Москвы, то будут рассматриваться все варианты. Такую циничную угрозу выдвинул заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Актуально НАТО допускает размещение ядерного оружия в Восточной Европе: условие
Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения о передаче ядерного оружия со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться,
– сказал российский чиновник.
В то же время он в очередной раз дерзко подчеркнул, что все будет зависеть от реакции, которую Россия ждет от США и НАТО.
Отношения России и НАТО
- Кремль заявлял что в отношениях России и НАТО наступает момент истины. Россия в очередной раз сняла с себя ответственность и самоуверенно утверждала, что "все всё понимают".
- Также Москва цинично настаивала, чтобы Североатлантический альянс исключил возможность присоединения Украины. Более того, Кремль требовал срочного ответа на эту просьбу.
- Североатлантический совет НАТО призвал Россию отвести войска от границ и продолжить дипломатические переговоры. Наращивание российских войск беспокоит мир.
- В то же время Россия не хотела, чтобы Украина обсуждала с США и НАТО "гарантии безопасности". Для таких переговоров, мол, нет необходимости.
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