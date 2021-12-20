Глава российской делегации на венских переговорах по безопасности и контролю над вооружением Константин Гаврилов цинично заявил, что на болезненные точки России постоянно наступать нельзя. Он агрессивно настаивает, что нужно определяться.

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Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо делать конкретные политические действия,

– сказал российский чиновник.

Он жестоко пригрозил, что в противном случае может быть военный ответ России.

Отношения России и НАТО

США и другие страны Запада предостерегали Россию от нападения на Украину. Они предупреждали о серьезных последствиях этого шага. В министерстве иностранных дел России решили пригрозить Альянсу, что тот столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на Восток.

Впоследствии МИД России обнародовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, страна-оккупант потребовала от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс.

Владимир Зеленский заявлял, что Россия проложила путь Украине к членству в НАТО. Ведь о вступлении нашего государства в Альянс активно заговорили именно после начала войны на Донбассе.

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов: Все всё прекрасно понимают, в отношениях России и НАТО наступает момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. Разговор должен быть серьезным, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо делать конкретные политические действия. Иначе альтернатива – это военно-технический и военный ответ России.