Глава російської делегації на віденських переговорах щодо безпеки і контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов цинічно заявив, що на болючі точки Росії постійно наступати не можна. Він агресивно наполягає, що треба визначатися.

Актуально Відповідь на агресію Росії: у НАТО хочуть розмістити війська у Болгарії та Румунії

Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу та міць, що необхідно робити конкретні політичні дії,
– сказав російський чиновник.

Він жорстоко пригрозив, що в іншому випадку може бути воєнна відповідь Росії.

Відносини Росії і НАТО

Вас може зацікавити, чому Росія загострює кризу із НАТО: дивіться відео

Повний допис Пул N3 у телеграмі

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов: Усі все чудово розуміють, настає у відносинах Росії та НАТО момент істини. Не можна постійно наступати на хворі точки Росії, необхідно визначатися. Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу та міць, що необхідно робити конкретні політичні дії. Інакше альтернатива –це військово-технічна та військова відповіді Росії.