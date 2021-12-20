Об этом информируют "РИА Новости". Требования Москвы озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

К теме Зачем россияне вспомнили о Будапештском меморандуме

Москва хочет услышать от США немедленный ответ

Рябков убежден, что Вашингтон будет всячески откладывать ответ. В Москве, мол, готовы к немедленным переговорам.

Я думаю, они попытаются перевести все это в вялый процесс, а нам это нужно срочно, поскольку ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению,

– уверен Рябков.

Не обошлось и без шантажа: заместитель Лаврова подчеркнул, что еще не решено, откажется ли Москва от моратория на ракеты средней и малой дальности в Европе. Мол, все будет зависеть от того, примут ли США и НАТО предложения касаемо гарантий безопасности.

Россия пригрозила военным ответом

Отметим, что глава российской делегации на венских переговорах по безопасности и контролю над вооружением Константин Гаврилов в очередной раз пригрозил Западу. Гаврилов сообщил, что в случае "наступления НАТО" Москва может пойти на военный ответ.

Больше здесь Россия пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать"

Что известно о требованиях России по отношению к НАТО:

Российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Государство-агрессор требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс.

Москва якобы хочет закрепить договоренность мирно урегулировать все разногласия и воздерживаться от применения силы.

В Кремле предлагают НАТО отозвать решение 2008 года.

Об ультиматуме Путина к НАТО смотрите в "Теории заговора":