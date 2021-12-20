Если так произойдет, мы по крайней мере будем знать, где расположена часть ядерного оружия России. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентами Польши и Литвы.
Кстати Посреди заснеженных Карпат: Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы
Это может быть информационной атакой
По словам Зеленского, информацию о миграции российского ядерного оружия уже слышали неоднократно. В частности, о его размещении в оккупированном Крыму или Беларуси.
Я считаю, что такими вещами нельзя играть,
– Зеленский.
По словам президента, для Украины это привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и Беларуси.
Зеленский о размещении российского ядерного оружия в Беларуси:
Что говорят другие президенты
Президент Польши Анджей Дуда отметил – если Россия разместит оружие в Беларуси, это будет еще одно проявление агрессии. По словам политика, этот шаг многое изменит.
Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на угрожающее сближение России и Беларуси. Он отметил, что раньше еще можно было говорить об "остатках независимости" Беларуси, а теперь от этого не осталось следа.
Что этому предшествовало
- Накануне в Беларуси заявили, что войска НАТО якобы вплотную приблизились к их границам.
- Поэтому режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко может разместить в Беларуси ядерное оружие.
- Перед этим президент России Владимир Путин потребовал у США предоставить гарантии, что НАТО не возьмет в свой состав Украину. В ответ американский президент Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать такие решения Альянсу.
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