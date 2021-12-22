Політик розповів, що наразі людство зіткнулося з найбільшим викликом із часів Другої світової війни. Відповідну заяву Стефанчук зробив 22 грудня.

До теми НАТО допускає розміщення ядерної зброї у Східній Європі: умова

Росія може завдати ядерного удару по Україні

Спікер Верховної Ради пригадав, що у 1991 році Україна була третьою у світі за ядерним потенціалом, проте відмовилась від ядерної зброї. Це наразі використовує Кремль.

Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодна з даних нам у 1996 році гарантій (за Будапештським меморандумом) не працює,

– заявив Стефанчук.

Він також пояснив, що наразі Україна стала практично беззахисною перед ядерною загрозою.

"Зобов'язання з меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже було порушено Росією у 2014 році та знову порушується у 2021 році", – підсумував глава Верховної Ради.

До речі, 17 грудня Росія не заперечувала, що може розмістити в Білорусі ядерну зброю. У російському МЗС заявили, що нібито підуть на такий крок якщо НАТО відмовиться обговорювати так звані гарантії безпеки для Москви.

Зверніть увагу! У відповідь на заяву про ймовірні плани Росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі Володимир Зеленський пояснив, що у такому випадку будуть санкції. Раніше президент казав, що повертати ядерний статус України – неправильно. Адже потрібно дотримуватись демократичних цінностей.

Ядерна загроза для України через агресію Росії

Наприкінці жовтня американська преса заявила, що Росія стягує війська до кордонів України. Там також додали, що це викликає занепокоєння у ЄС та США.

17 грудня у Кремлі заявили, що хочуть, аби НАТО надало їм гарантії про те, що Україну не приймуть в Альянс. Зокрема МЗС Росії оприлюднило проєкти відповідних договорів з США та НАТО.

Американська преса написала, що Штати нададуть Кремлю відповідь вже наступного тижня. Перед тим Джо Байден запевнив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

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