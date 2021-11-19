Так, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на конференції "NATO Talk 2021" в Берліні.
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Столтенберг відзначив, що як альтернативу тоді можуть розглянути розміщення ядерної зброї в інших європейських країнах. Наприклад, тих, що розташовані на сході від Німеччини.
Звичайно, Німеччина може вирішувати, чи має бути ядерне озброєння на її території, але альтернатива цьому – ядерна зброя в інших європейських країнах, в тому числі на схід від Німеччини,
– зауважив генсек.
Німеччина та ядерна зброя: що треба знати
Існує Стокгольмська ініціатива, що об'єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Туди входять, зокрема, Німеччина, Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина. Тобто своєї ядерної зброї у Берліну нема.
Однак у німецьких спецсховищах розміщена американська ядерна зброя.