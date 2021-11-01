Така позиція виключає превентивний ядерний удар. Це може звести нанівець зусилля зі стримування Росії та Китаю.

До речі Американські ЗМІ опублікували карту "гарячих точок", з яких може початись третя світова

"Величезний подарунок для Росії та Китаю"

Побоювання висловлюють Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та Австралія. Союзники вважають, що такі зміни ослаблять "ядерну парасольку". Це може стати "величезним подарунком для Росії та Китаю".

Тому союзники не хочуть, аби США обмежувалися можливістю використання ядерної зброї лише для стримування нападу або для завдання удару у відповідь.

Триває обговорення

Союзники начебто збирались порушити цю тему на зустрічі з Байденом під час саміту лідерів Групи 20, який відбувся у Римі 30 – 31 жовтня.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що союзники у штаб-квартирі НАТО докладали чималих зусиль, намагаючись запобігти будь-яким істотним змінам у ядерній політиці США.

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що огляд ядерного потенціалу мають завершити до кінця року.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, що у серпні 2021 року Китай здійснив тестовий запуск гіперзвукової ракети з ядерним зарядом, якій вдалося обігнути всю земну кулю на низькій орбіті. У Пентагоні відреагували та назвали це "дуже тривожною подією".