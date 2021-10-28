Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вперше прокоментував дії Китаю. Про це він розповів у інтерв'ю.
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У Пентагоні відреагували на випробування зброї Китаєм
Міллі заявив, що випробування гіперзвукової зброї є "важливою подією", що є лише одним з елементів військового потенціалу Китаю.
І це дуже тривожно. Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, у кіберпросторі, а також у традиційних зонах — на суходолі, на морі та в повітрі,
– заявив генерал США.
Він також розповів, що Китай займає "дуже важливе місце на нашому горизонті".
Що відомо про ймовірні випробування Китаю
- 17 жовтня видання Financial Times, посилаючись на джерела у розвідці, повідомило – в серпні 2021 року Китай здійснив тестовий запуск гіперзвукової ракети з ядерним зарядом, якій вдалося обігнути всю земну кулю на низькій орбіті. Потім зброя була спрямована до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".
- У Китаї спростували інформацію про начебто випробовування країною гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. Це нібито була лише планова перевірка космічного корабля.
- Детальніше про те, чому це важливо та про яку зброю мовиться, читайте за посиланням.