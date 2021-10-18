Новина про те, що Китай випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю, з'явилася у Financial Times. Відповідну інформацію заперечив речник Міністерства закордонних справ Китаю Жао Ліджіан.

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За словами Ліджіана, провели планове випробування для перевірки різних типів технологій багаторазового використання космічних кораблів.

Це не була ракета, це був космічний корабель. Це (тестування – 24 канал) має велике значення для зменшення витрат на використання космічних кораблів,

– сказав речник МЗС Китаю.

Він додав, що новина про випробовування Китаєм здатної нести ядерний заряд гіперзвукової ракети була неточною.

Що цьому передувало

Про те, що у серпні 2021 року Китай випробував відповідну гіперзвукову ракету видання Financial Times повідомило із посиланням на 5 поінформованих джерел.

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Мовилося про те, що ракета нібито облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".