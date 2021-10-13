На претензії Китаю щодо інциденту з атомним підводним човном USS Connecticut на брифінгу відреагував представник Пентагону Джон Кірбі.
До теми Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі
Реакція Пентагону на інцидент з підводним човном США
Дивний у нас спосіб приховувати інформацію: адже ми самі опублікували пресреліз про те, що трапилося,
– зазначив Кірбі.
Нагадаємо, американський атомний підводний човен раніше отримав пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі. А Китай звинуватив США у приховуванні інформації про це.
Інцидент з атомним підводним човном США: що відомо
- У результаті зіткнення, яке сталося в міжнародних водах в акваторії Південнокитайського моря, постраждали 11 із 130 членів екіпажу.
- Після інциденту підводний човен змушений був йти на Гуам в надводному положенні.
- Самі американці не уточнюють, з чим саме сталося зіткнення. За останніми даними військових США, це міг бути затонулий корабель або контейнер, що впав у море з вантажного судна.
- Водночас гонконзькі ЗМІ пишуть, що USS Connecticut зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом.