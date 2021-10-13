На претензии Китая касаемо инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut на брифинге отреагировал представитель Пентагона Джон Кирби.

К теме Атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южнокитайском море

Реакция Пентагона на инцидент с подлодкой США

Странный у нас способ скрывать информацию: так как мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся,
– отметил Кирби.

Напомним, американская атомная подводная лодка ранее получила повреждения при выполнении задания в Южнокитайском море. А Китай обвинил США в сокрытии информации об этом.

Инцидент с атомной подводной лодкой США: что известно

  • В результате столкновения, которое произошло в международных водах в акватории Южнокитайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа.
  • После инцидента подводная лодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.
  • Сами американцы не уточняют, с чем именно произошло столкновение. По последним данным военных США, это мог быть затонувший корабль или контейнер, упавший в море с грузового судна.
  • В то же время гонконгские СМИ пишут, что USS Connecticut столкнулся с неизвестным китайским подводным объектом.