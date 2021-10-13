На претензии Китая касаемо инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut на брифинге отреагировал представитель Пентагона Джон Кирби.

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Странный у нас способ скрывать информацию: так как мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся,

– отметил Кирби.

Напомним, американская атомная подводная лодка ранее получила повреждения при выполнении задания в Южнокитайском море. А Китай обвинил США в сокрытии информации об этом.

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