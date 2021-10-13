На претензии Китая касаемо инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut на брифинге отреагировал представитель Пентагона Джон Кирби.
К теме Атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южнокитайском море
Реакция Пентагона на инцидент с подлодкой США
Странный у нас способ скрывать информацию: так как мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся,
– отметил Кирби.
Напомним, американская атомная подводная лодка ранее получила повреждения при выполнении задания в Южнокитайском море. А Китай обвинил США в сокрытии информации об этом.
Инцидент с атомной подводной лодкой США: что известно
- В результате столкновения, которое произошло в международных водах в акватории Южнокитайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа.
- После инцидента подводная лодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.
- Сами американцы не уточняют, с чем именно произошло столкновение. По последним данным военных США, это мог быть затонувший корабль или контейнер, упавший в море с грузового судна.
- В то же время гонконгские СМИ пишут, что USS Connecticut столкнулся с неизвестным китайским подводным объектом.