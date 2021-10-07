Официально пока не сообщается, на что именно напоролась подводная лодка. Впрочем, чиновники уверяют, что это не была другая подводная лодка.

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О что ударилась подводная лодка – неясно

Пострадала субмарина быстрой атаки ВМС США Connecticut. В Южно-Китайском море она находилась в рамках масштабной демонстрации силы в этом регионе. В ходе учений наблюдали корабли из США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Нидерландов. Как утверждают официальные источники, субмарина не ударялась о какую-то другую лодку.

В результате аварии пострадали несколько моряков, которые находились на борту корабля USS Connecticut. Согласно заявлению Тихоокеанского флота США, никто не получил травмы, опасные для жизни. Также не получило повреждений само судно.

Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Атомная установка и космические установки USS Connecticut не пострадали и остаются полностью рабочими,

– говорится в сообщении.

В ВМС США отметили, что будут расследовать инцидент. Авария произошла, когда напряжение в регионе выросло из-за вторжения китайских военных в зону интеграции Тайваня.

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