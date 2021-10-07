Офіційно наразі не повідомляють, на що саме напоровся підводний човен. Втім, чиновники запевняють, що це не був інший підводний човен.
До речі Тайвань готується до війни: протистояння Китаю і США загострюється
Об що вдарився підводний човен – неясно
Постраждала субмарина швидкої атаки ВМС США Connecticut. У Південнокитайському морі вона перебувала у рамках масштабної демонстрації сили в цьому регіоні. У ході навчань спостерігали кораблі з США, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади та Нідерландів. Як стверджують офіційні джерела, субмарина не вдарялася в якийсь інший човен.
У результаті аварії постраждали кілька моряків, які перебували на борту корабля USS Connecticut. Відповідно до заяви Тихоокеанського флоту США, ніхто не отримав травми, небезпечні для життя. Також не зазнало ушкоджень саме судно.
Підводний човен залишається в безпечному та стабільному стані. Атомна установка та космічні установки USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю робочими,
– йдеться у повідомленні.
У ВМС США зазначили, що розслідуватимуть інцидент. Аварія сталася, коли напруга у регіоні зросла через вторгнення китайських військових у зону інтеграції Тайваню.
Де розташоване Південнокитайське море: дивіться карту
Загострення біля Тайваню: головне
- 2 жовтня 39 китайських військових літаків, зокрема винищувачі та транспортні літаки, увійшли в тайванські води і повітряний простір. Через два дні Китай направив ще 56 літаків.
- У відповідь Тайвань запустив реактивні літаки для спостереження.
- Самоврядний острів багато років має протекцію США та протистоїть повному захопленню влади Китаєм.
- Втім, влада Тайваню заявила, що Китай може вдертися на острів до 2025 року.
- Глава МЗС Тайваню закликав партнерів, в першу чергу Австралію, до тіснішої військової координації та обміну розвідданими.