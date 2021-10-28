Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли впервые прокомментировал действия Китая. Об этом он рассказал в интервью.

К теме Китай устраивает провокации США: напряжение снова нарастает

В Пентагоне отреагировали на испытания оружия Китаем

Милли заявил, что испытания гиперзвукового оружия являются "важным событием", что является только одним из элементов военного потенциала Китая.

И это очень тревожно. Китайские военные возможности намного больше, чем это одиночное испытание. Они быстро расширяются в космосе, в киберпространстве, а также в традиционных зонах – на суше, на море и в воздухе,

– заявил генерал США.

Он также рассказал, что Китай занимает "очень важное место на нашем горизонте".

Что известно о вероятных испытаниях Китая