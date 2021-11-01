Такая позиция исключает превентивный ядерный удар. Это может свести на нет усилия по сдерживанию России и Китая.

Кстати, Американские СМИ опубликовали карту "горячих точек", с которых может начаться третья мировая

"Огромный подарок для России и Китая"

Опасения выражают Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия. Союзники считают, что такие изменения ослабят "ядерный зонтик". Это может стать "огромным подарком для России и Китая".

Поэтому союзники не хотят, чтобы США ограничивались возможностью использования ядерного оружия только для сдерживания нападения или для нанесения ответного удара.

Продолжается обсуждение

Союзники вроде бы собирались поднять эту тему на встрече с Байденом во время саммита лидеров Группы 20, который состоялся в Риме 30 – 31 октября.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что союзники в штаб-квартире НАТО прилагали немалые усилия, пытаясь предотвратить какие-либо существенные изменения в ядерной политике США.

Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что обзор ядерного потенциала должен быть завершен до конца года.

Обратите внимание! СМИ писали, что в августе 2021 года Китай осуществил тестовый запуск гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом, которой удалось обогнуть весь земной шар на низкой орбите. В Пентагоне отреагировали и назвали это "очень тревожным событием".